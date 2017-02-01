Sosyal medya şifresini vermeyen ABD'ye giremez

ABD'ye girişte sosyal medya bilgileri dahil sorgulamanın çeşitlendirileceği duyuruldu. ABD'li mülteci avukatı Mana Yegani, Sudanlı bir ABD vatandaşının havaalanında Facebook hesabının incelendiğini İranlı bir yolcunun ise inceleme sonrası geri çevrildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçü yasaklayan kararnamesine karşı tepkiler sürerken uygulamaya alınna ek önlemeler mevcut tartışmaları daha da arttırdı. ABD'de göçmen hakları konusunda avukatlık yapan Mana Yegani'nin verdiği bilgilere göre; Standford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Sudan kökenli ABD'li bir yolcu hafta sonu ABD'ye girişinde havaalanında saatlerce sorgulandı.

Sorgu esnasında Facebook hesabı da detaylı bir şekilde incelendi. 22 yaşındaki genç öğrenci büyük mücadeleler sonunda ABD'ye girmeyi başarırken aynı sorgulamadan geçen ve sosyal medya hesapları incelenen İranlı bir diğer yolcu geri çevrildi. Başkan Trump'ın danışmanlarından Stephen Miller ise yaptığı açıklamada sınır geçişlerinde güvenlik konusunda sadece sosyal medya ile sınırlı kalmayıp çok daha geniş çaplı sorgulama yöntemlerini devreye almayı planladıklarını duyurdu.



Gelen bilgilere göre bu kapsamda yolcuların Google, Microsoft, veya İOS gibi hesapları üzerinden sanal ortamdaki hareketleri ve son ziyaret ettikleri sayfa dökümü istenecek. Ayrıca yolcuların mobil telefonlarındaki adres defterleri de inceleme kapsamında kontrole alınacak. ABD'de 2016 sonu itibariyle ülkeye giriş için talep edilen bazı vize başvurularında sosyal medya hesaplarına yönelik bilgiler opsiyonel olarak isteniyor. Ancak Trump'ın imzaladığı yeni göçmen kararnamesi ile bu uygulamanın opsiyonel olmaktan çıkıp tüm vizeleri ve ülke vatandaşlarını kapsaması bekleniyor.