SON DAKİKAMHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR - CANLI
  • Bankadan kredi çekenlere faiz müjdesi
  • Zihinsel engelli kıza 3 yıl boyunca tecavüz
  • Şemsiye açan PKK'lılar F-16'lara yakalandı
  • Gaziantep Sanayi Sitesi'nde büyük patlama
  • Darbe gecesi Akın Öztürk'le ilgili çarpıcı detay

SOSYAL MEDYA YALNIZLIĞI ARTIRIYOR

Sosyal medya yalnızlığı artırıyor

ABD’li psikologlar Twitter, Facebook, İnstagram, Snapchat, Tumblr ve Pinterest gibi web sitelerinin insanlara kendilerini yalnız hissettirdiğini söylüyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Pittsburg Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre günlük iki saat sosyal medya kullanımı, kişinin sosyal izolasyon hissetme ihtimalini iki kat arttırıyor. Raporda, başkalarının idealize edilmiş hayatlarına maruz kalmanın kıskançlığa yol açtığı da belirtiliyor.

Araştırmanın raporunun eş yazarları, Pittsburg Üniversitesi Pediatri Profesörü Elizabeth Miller, “Sosyal medya kullanımının mı yoksa yalnızlık hissinin mi önce geldiğini bilmiyoruz. Genç yetişkinler yalnızlık hissedip sosyal medya kullanıyor olabilir, ya da artan sosyal medya kullanımı onlara kendilerini yalnız hissettiriyor olabilir” dedi.

Raporda, artış gösteren sosyal medya kullanımının, kişinin davetli olmadığı bir partide arkadaşlarını görmesiyle dışlanmışlık hissine de yol açtığı belirtildi.

Araştırma, yaşları 19-32 arasında değişen 2000 kişiyle görüşülerek yapılmış.

Pittsburg Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörü Brian Primack, “Bu araştırmaya değer bir konu çünkü akıl sağlığı problemleri ve sosyal izolasyon dünyada bir salgın haline gelmiş durumda. Bizler tabiatı gereği sosyal canlılarız ancak modern yaşam bizi birleştirmek yerine kategorize ediyor. Sosyal medya, hayatımızdaki sosyal boşlukları dolduruyor gibi görünse de yapılan araştırma aranan çözümün sosyal medyada olmadığını gösteriyor” dedi.

274
-
Barzani İran'da nasıl karşılandı ?Barzani İran'da nasıl karşılandı ?
Türkiye suyu kesti PYD'yi karanlığa gömdü !Türkiye suyu kesti PYD'yi karanlığa gömdü !
Ülkü Ocakları eski başkanları oyunun rengini açıkladıÜlkü Ocakları eski başkanları oyunun rengini açıkladı
Ak Partili vekiller ile partiye yakın yazarlar kapıştıAk Partili vekiller ile partiye yakın yazarlar kapıştı
Terör örgütü PYD Münbiç'ten çekilmiyorTerör örgütü PYD Münbiç'ten çekilmiyor
IMDB'de ''Reis'' filmiyle ilgili şaşırtan detayIMDB'de ''Reis'' filmiyle ilgili şaşırtan detay
Mahkeme başkanını çileden çıkartan savunmaMahkeme başkanını çileden çıkartan savunma
Törene damga vurdu !Törene damga vurdu !
Gülen'in akrabası hakim karşısındaGülen'in akrabası hakim karşısında
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS