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SOSYAL MEDYADA BOMBALI EYLEM ALARMI !

Sosyal medyada bombalı eylem alarmı !

Ankara Valiliğince, sosyal medyada yer alan "Başkentte bombalı eylem yapılacağı" şeklinde yer alan paylaşımların "asılsız ve uydurma" olduğu bildirildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada "bombalı saldırı istihbaratı alındığı" şeklinde paylaşımların yer aldığı, söz konusu paylaşımlarda bazı cadde ve alışveriş merkezlerinin adı verilerek buralarda bombalı eylem yapılacağı iddiasının yer aldığı ifade edilerek, "Asılsız ve uydurma" olan bu haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmak amacıyla, daha önce de bu tür dedikoduların sosyal medya aracılığı ile yayılmaya çalışıldığı tespit edilmiş ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılmıştır. Yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışında, kasıtlı olarak yayılmak istenen asılsız paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi ve kentimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığının bilinmesi hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

AA
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