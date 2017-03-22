Sosyal medyada bunu yazdı, yakalandı !

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Yukarı Bitikçi köyünde köy dışındaki evine elektrik çekilmesi için başvuruda bulunan şahıs, Dicle Elektrik Dağıtımı beklemeden ana şebekeden kaçak hat çekti. Hat çekme görüntüleri sosyal medyada, "Kopan teller onarılmayınca vatandaş çözümü kendi imkanları ile gidermeye çalışıyor" diye yer alınca, enerji şirketi buraya hemen ekip gönderdi. Yapılan kontroller sonunda şebekenin baştan aşağı kaçak olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Bitikçi köyünde yaşayan İ.K. İsimli vatandaş Dicle Elektrik Dağıtım'a başvurarak köy dışında yaptırdığı evine elektrik şebekesi çekilmesini istedi. Bir süre önce yapılan başvuru üzerine İlçe İşletme Müdürlüğü gerekli çalışmaları başlattı. Ancak, eksik evrakların tamamlanmadığı gibi evrakların tamamlanması için İ.K.'nın verdiği telefon numarası defalarca aranmasına rağmen yanıt alınamadı.

Bu arada söz konusu şahıs, enerji şirketini beklemeden kendisi bulduğu sırıkların yanı sıra DDY ve PTT'ye ait olduğu bildirilen eski direkler yardımı ile ana şebekeden evine kaçak bir elektrik hattı döşedi.

Sosyal medya paylaşımı ihbar kabul edildi

Kaçak hat çekilirken yaklaşık 2 ay önce çekilen bazı fotoğraflar ise geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, "Yukarı Bitikçi köyünde uzun süredir kopan teller onarılmayınca vatandaş çözümü kendi imkanları ile gidermeye çalışıyor. Peki, vatandaşın başına bir kaza geldiğinde bunun hesabını DEDAŞ verecek mi?" içeriği ile yer aldı. Dicle Elektrik Dağıtımı hedef alan bu paylaşım üzerine şirketin Ergani İlçe İşletme Müdürlüğü ekipleri, bahse konu adrese giderek gerçekten kopan tel olup olmadığını belirlemek üzere inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonunda, bahse konu yerdeki elektrik şebekesinin kaçak olarak döşendiği belirlendi. Bunun üzerine İ.K.'nın evine ait kaçak şebekenin enerjisi kesildi ve şahsa abonesiz olarak kayıt dışı elektrik kullanmaktan işlem yapıldı.