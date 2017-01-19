Sosyal medyada kirli oyun !

CNN TÜRK Muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yaptığı canlı yayında, Reina saldırganı, Abdulgadir Masharipov'un yakalanması sürecinde sosyal medya ve bazı internet sitelerinde yapılan paylaşımların hedef şaşırtmak için olduğunun belirlendiğini aktardı.

CNN TÜRK Muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden üst düzey yöneticilerinden aldığı bilgilere göre, bilgi kirliliği yapan paylaşımların birçoğu aslında saldırının ilk gününden beri profesyonel bir dezenformasyon çalışması şeklinde yapıldığı bildirildi. Öte yandan DEAŞ terör örgütünün operasyonların yapılmasını engellemek için bu tür sitelerde yapılan fotoğraflar, paylaşımlar ve resmi kaynakmış gibi haberleştirildiği tespit edildi. Hesaplar ve siteler araştırıldığında, bu kişilerin yurt dışında olduğu ve paylaşımların özellikle yapıldığı belirlendi. Yetkililer, fotoğraf ve videoların yurt dışındaki hesaplardan paylaşıldığını ifade etti. Hesapların sahiplerinin kendilerini polis ya da istihbaratçı olarak tanıttığı ve polisin görevini aksatmak ve farklı yönlendirmeler yapmak maksatlı olduğu belirlenen bu kişiler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni bir soruşturma başlattı.