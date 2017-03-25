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SOSYAL MEDYADA LİNÇ ETTİLER

Sosyal medyada linç ettiler

İngiltere terör saldırısının yaralarını sarmaya çalışırken saldırı sırasında çekilen bir fotoğraf sosyal medyada İslam düşmanlarını harekete geçirdi.

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Londra'da 4 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası ortaya çıkan bir fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı. Westminster Köprüsü'nde yerde yatan bir kurbanın yanında elinde telefonuyla yürüyen başörtülü kadın sosyal medyanın nefret söyleminin hedefi oldu. 

Twitter'da bir kullanıcı fotoğrafı paylaşarak  "Müslüman kadın yerde can çekişen adamın yanından elini kolunu sallayarak, telefonuyla ilgilenerek geçiyor." ifadelerini kullandı ve 'İslamı yasaklayın' anlamına gelen '#BanIslam' etiketini kullandı.

'FOTOĞRAFTAKİ KADIN ŞOKTAYDI'

Hızla yayılan fotoğraf İslamofobik hakaretlere ve ifadelere maruz kalırken fotoğrafın arkasındaki gerçek sonradan ortaya çıktı. Kareyi yakalayan 28 yaşındaki fotoğrafçı Jamie Lorriman fotoğrafı çektiği sırada eleştirilere hedef olan başörtülü kadının şokta olduğunu söyledi. "Yüzünde şok ifadesi vardı ve bembeyaz olmuştu, fotoğrafı çektiğimde orada olanlar saldırıya şahit olanlardı" diye konuştu.

O karenin ardından çektiği 2 kareyi daha paylaşan fotoğrafçı "Diğer fotoğraflarda başörtülü kadının yüzündeki şok anlaşılıyor" dedi.

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