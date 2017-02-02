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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM VE BEĞENİ REKORU KIRDI

Sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı

Rize'de çekilen ve bir anda sosyal medyaya damgasını vuran o minik kıza ait fotoğrafın sırrı ortaya çıktı.

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Rize'de, yeni doğum yapmış keçiyi sırtına alan, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan kızın karla kaplı dik yolda evine ulaşmaya çalışırken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

İlginç olay, İkizdere İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla Bilgin'in ilköğretim 5'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki kızı Hamdu Sena Bilgin'in keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak eve dönen Hamdu Sena Bilgin, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da Tomi adındaki çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasın koyan küçük kız, karla kaplı dik yolda evine doğru yürümeye başladı.

Sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı

Bu sırada 15 yaşındaki Ali Rahman da, gördüğü kız kardeşinin fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

Hamdu Sena Bilgin, "Keçi aniden doğum yapınca barınağa götürmek istedim. O anda aklıma okul çantam geldi. Yavruyu çantaya koyarak köpeğimizin sırtına bağladım. Ben de keçiyi sırtıma aldım. Böylece barınağa ulaştık" dedi.

 

DHA
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