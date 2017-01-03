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SOSYAL MEDYADA SUÇLANAN KIRGIZ AÇIKLAMA YAPDI

Sosyal medyada suçlanan Kırgız açıklama yapdı

Sosyal medyada Reina atliamını gerçekleştiren teröriste ait bir pasaportun olduğu iddia edilen pasaportun sahibi Kırgızistan'da açıklama yaptı.

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Sosyal medyada Akhe Mashrapov isimli Kırgız vatandaşının Reina saldırısını gerçekleştiren kişi olduğu iddiaları yayıldı. Mashrapov Kırgız basınına konuştu, "Teröriste benzerliğim nedeniyle İstanbul'da gözaltına alındım, 1 saatlik sorgunun ardından serbest bırakıldım" dedi.

Sosyal medyada Reina katliamını gerçekleştiren teröriste ait olduğu iddiasıyla paylaşılan Kırgız pasaportunun sahibi bugün Bişkek'te ortaya çıktı. Bu sabahİstanbul'dan Bişkek'e gelen Kırgız vatandaşı Akhe Mashrapov pasaportun kendisine ait olduğunu açıkladı. Görüntüsü yayınlanan teröriste benzerliğinden dolayı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındığını ve 1 saatlik sorgunun ardından özür dilenerek serbest bırakıldığını söyleyen Mashrapov ," Ben Türkiye'de hiçbir şekilde terör eylemi yapmadım" dedi.

Sosyal medyada suçlanan Kırgız açıklama yapdı

2011 yılından bu yana ticaret için Türkiye'ye sıklıkla gidip geldiğini söyleyen 28 yaşındaki Akhe Mashrapov'un açıklamaları Turmush adlı Kırgız Haber sitesi tarafından pasaportunun fotoğrafıyla birlikte yayınlandı.

Kırgızistan vatandaşı Akhe Mashrapov'un bu pasaport fotoğrafı sosyal medyadan paylaşılmış, bazı siteler haber yapmıştı.

Sosyal medyada suçlanan Kırgız açıklama yapdı

DHA
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