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SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 10 GÖZALTI

Sosyal medyada terör propagandasına 10 gözaltı

İstanbul'da Gazi Mahallesi'ndeki olayların yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyada terörü övdüğü öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

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Gazi Mahallesi'ndeki olayların yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1995'te Gazi Mahallesi'nde yaşanan olayların yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptıkları ve halkı provoke etmeye çalıştıkları iddia edilen 13 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sultangazi'de 18, Eyüp'te 3, Avcılar, Güngören ve Bahçelievler'de birer adreste, Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, A.K, C.T, M.Ö, O.K, A.K, D.D, E.T, E.Ş, D.B. ve O.K. gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde, ruhsatsız 2 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde gözaltına tutulan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

AA
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