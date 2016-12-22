SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 7 GÖZALTI

Sosyal medyada terör propagandasına 7 gözaltı

Sosyal medyada PKK propagandası yaptığı iddia edilen 3'ü öğrenci 7 kişi gözaltına alındı.

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Erzurum'da, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın  propagandasını yaptıkları iddia edilen 3'ü üniversite öğrencisi 7 kişi gözaltına  alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı sosyal  medya hesaplarından terör örgütü PKK lehine   paylaşımlar yapıldığı bilgisi  üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda, kent merkezi ile Karaçoban, Hınıs ve Tekman  ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, sosyal paylaşım sitesinden  terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirtilen 3'ü üniversite öğrencisi 7  kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne  götürüldü.

1990
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