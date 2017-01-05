SOSYAL MEDYADAN CUMHURBAŞKANINA HAKARETE GÖZALTI

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

İstanbul Atatürk Havalimanında çalışan bir kişi, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine hakaret ve darbeyi övücü paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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İstanbul Atatürk Havalimanında çalışan bir kişi, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine hakaret ve darbeyi övücü paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı Araştırma Büro Amirliği ekipleri, havalimanındaki özel bir şirketin çalışanı A.G'yi, sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'ta Cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine hakaret ettiği ve darbeyi övücü paylaşımlar yaptığı iddiasıyla cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına aldı.

Zanlı, adliyeye sevk etti.

AA
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