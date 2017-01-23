CANLI MAÇALANYASPOR - BEŞİKTAŞ / MAÇTA MÜTHİŞ TEMPO

SOSYAL MEDYADAN ERDOĞAN'A HAKARET EDEN ASKER TUTUKLANDI

Sosyal medyadan Erdoğan'a hakaret eden asker tutuklandı

Kars'ta sosyal paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen er tutuklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sosyal paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan er tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, er U.A'nın sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ihbarı üzerine Kars Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

U.A. hakkında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği" iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, U.A'yı birliğinde gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

AA
2134
Merkez Bankası'ndan döviz restiMerkez Bankası'ndan döviz resti
CIA belgelerinde ortaya çıktı: PKK'ya destekCIA belgelerinde ortaya çıktı: PKK'ya destek
HDP, CHP'nin ''hayır'' kampanyasına da karşıHDP, CHP'nin ''hayır'' kampanyasına da karşı
Jet Fadıl'ın yeğeni de iş başında !Jet Fadıl'ın yeğeni de iş başında !
Survivor'da Furkan Kızılay'a ne oldu?Survivor'da Furkan Kızılay'a ne oldu?
Çeyrek gram altın kapış kapış gidiyor !Çeyrek gram altın kapış kapış gidiyor !
HDP'li milletvekiline beraat kararı !HDP'li milletvekiline beraat kararı !
''Kurallara uymayacaksan ülkeyi terk et''''Kurallara uymayacaksan ülkeyi terk et''
Sürücüler dikkat ! Sistem HGS'li araçları tanımıyorSürücüler dikkat ! Sistem HGS'li araçları tanımıyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS