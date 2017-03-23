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SOSYAL MEDYADAN RİCA EDİNCE FATURASINI ÖDEDİ

Sosyal medyadan rica edince faturasını ödedi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal sosyal medyadan kendisine ulaşan öğrencinin telefon faturasını ödedi.

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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, sosyal medya hesabından kendisine ulaşan öğrencisinin cep telefonu faturasını ödemesi isteğini geri çevirmedi.

Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden Baran Elbir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Rektör Ünal'ın kişisel hesabına, telefon faturasının fotoğrafını göndererek, "Sayın hocam, siz bu seferlik ödeseniz, bursum yatınca size veririm" mesajı attı.

Ünal da "Tabii ki ama geri ödeme istemiyorum." ifadesiyle 92 lira 60 kuruşluk faturayı ödedi.

Elbir daha sonra yine hesabından, "Hoca gibi hoca, rektör gibi rektör. Teşekkürler hocam." mesajını paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Twitter'daki mesajı görünce çok şaşırdığını ancak "Gerçekten ihtiyacı vardır" diye düşünerek faturayı ödediğini belirtti.

Öğrenciyle yüz yüze de görüşeceğini dile getiren Ünal, "Çocuklarımızın bütün sorunlarıyla ilgileniyoruz. Bu olay dikkati çekti. Normal şartlarda dersleri, bursları, konaklamalarıyla ilgili yaşadıkları her türlü sorunu, isteği bana sosyal medyadan ya da e-posta ile ulaştırıyorlar. Çoğuna cevap veriyorum. Üniversitede aile ortamı var, onlar bizim çocuklarımız." dedi.

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AA
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