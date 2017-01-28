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SOSYAL MEDYADAN TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 4 TUTUKLAMA

Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 4 tutuklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sosyal medyada "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında çıkarıldıkları adli makamlar tarafından A.A, C.B, N.Y ve M.A'nın tutuklandığı belirtilen açıklamada, V.N'in ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, tutuklanan 4 şüphelinin Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği aktarıldı.

AA
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