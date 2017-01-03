Sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf

Sinoplu öğrenci Ebrar Demirel’in sosyal paylaşım sitesinden yayınladığı bir fotoğraf karesi beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

Halksesi sitesinden Mete Çağdaş’ın haberine göre, Ankara’da gezerken bir mağazada tesadüfen çekilen fotoğraf karesinde iki polisin yağmurdan ayakları ıslanan ve donmak üzere olan fakir bir vatandaşın ayağına çorap giydirmesi ve ona ayakkabı hediye alma anı genç kız tarafından sosyal medya da paylaşılınca, beğeni, paylaşım ve yorum rekoru kırdı.

Paylaşımına bir not düşen Demirel ise şunları yazdı: “Tesadüfen şahit olduğum bu güzel hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Birkaç gündür su alıyor diye yeni bir ayakkabı almak için girdiğim mağazada, içeriye iki polis ve bir yaşlı amca girdi. Amcayı sandalyeye oturtup, ayağındaki ayakkabı denilemeyecek kadar eski ve yırtık ayakkabıları çıkarttılar. O esnada çoraplarının ıslak ve yırtık olduğunu gören iş yeri sahibi kendisi için aldığı çorapları yaşlı amcaya hediye etti. Ve bizim duyarlı türk polisimiz kendi elleriyle çorap ve ayakkabıları yaşlı amcanın ayağına giydirdiler. Giydirirken işte bu güzel kareyi ölümsüzleştirmek istedim. Ayrıca dükkan sahibi polislerin bu duyarlı davranışına ayakkabıların ücretini de almadı. Son günlerde yaşadığımız kötü olaylara ve kötü niyetli insanlara bir kez daha Türk milletinin birlik ve beraberliğini asla bozamayacağının göstergesidir. Allah devletimize ve polisimize zeval vermesin. Ne mutlu türküm diyene!”