Sosyal medyaya erişim engeli mi ?

Facebook, Twitter ve YouTube ile birlikte birçok siteye erişimde sıkıntı yaşanıyor. Yaşanan sıkıntının nereden kaynaklandığı henüz netlik kazanmazken, kısıtlamanın saat 23.50'dan itibaren başladığı belirtiliyor. Kısıtlama olup olmadığına yönelik yetkililerden henüz açıklama yapılmadı. Bazı kullanıcılar sosyal medyanın yanı sıra Google ve benzeri birçok siteye ulaşamadıklarını bildiriyor.

Türkiye Genelinde Sosyal Medya'ya erişim sıkıntıları baş göstermiş durumda. En çok kullanılan Sosyal Medya mecraları olan Facebook, Youtube, Twitter'a erişim sağlanamıyor. Kullanıcılardan bazıları Whatsapp'a da erişim sağlanamadığı yönünde haberleri bildiriyorlar.Bu sebeple Türkiye'de pek çok kişi;" Facebook neden açılmıyor? Facebook'a ne oldu? Facebook erişim yasağı mı var? Youtube'a girilemiyor. Youtube neden açılmıyor? Twitter'a erişim yasağı mı var?" gibi soruları soruyor.Sosyal Medya'da pek çok sitede gece yarısından beri ulaşım sorunları yaşanıyor. Bunun internette dolaşan bazı haberler nedeniyle olduğu düşünülse de, BTK'dan veya yetkililerden gelen kesin bir açıklama yok. İlk bilinen, provokasyon'un önüne geçme amaçlı erişim kısıtlaması olduğu yönünde.