SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRAN ''ATATÜRK'' FOTOĞRAFI

Sosyal medyayı karıştıran ''Atatürk'' fotoğrafı

Rize'de Atatürk heykelinin kaldırılması ile ilgili tartışmalar Facebook'ta paylaşılan bir fotoğrafla yeniden alevlendi.

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Rize'de büyük tartışmalara neden olan Atatürk heykelinin kaldırılmasıyla ilgili Facebook'ta paylaşılan bir fotoğraf tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yenileme projesi kapsamında Atatürk anıtının kaldırılarak valilik önündeki tören alanına taşınması tartışmaları devam ederken, bir başka polemik de heykelin kaldırıldığı sırada çekildiği iddia edilen bir fotoğrafın Facebook'ta paylaşılmasıyla başladı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Twitter'dan paylaştığı fotoğrafta, Atatürk heykelinin kaldırıldığı sırada bir belediye işçisinin, Atatürk heykelinin yerine geçip poz verdiği görülüyor. Özkan mesajında, 'Rize’deki Atatürk heykelini yıkıp zafer pozu verdiler. Rize Belediye Başkanı işbirlikçileri acilen görevden alınsın. Rize’de Atatürk heykelini yıkıp zafer pozu vermek yetmezmiş gibi bir de ‘işte yeni Atanız’ diye utanmazca paylaşmışlar. Savcılar göreve!' derken, fotoğraf kısa sürede binlerce paylaşım aldı.

Sosyal medyada büyük tepki gören fotoğrafla ilgili ise Rize Belediyesi'nden henüz bir açıklama gelmedi.

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