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SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN KAVGA

Sosyal medyayı sallayan kavga

Ergenekon ve Balyoz Kumpası mağduru SAT komandosu Ali Türkşen ile gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı arasındaki kavga sosyal medyada olay oldu.

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Emekli albay Ali Türkşen’in Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisiyle ilgili bir yazısı üzerine başlayan polemik sürüyor.

Kütahyalı'nın yazısı üzerine sosyal medyadan ağır eleştirilerde bulunan Türkşen, “İstediğin kanalda, istediğin programa çıkalım” mesajını sosyal medyadan paylaştı.

Türkşen’in çağrısına Kütahyalı’dan yanıt kısa sürede geldi. Emekli tümgeneral Ahmet Yavuz’un kendisiyle canlı yayına çıkmayı kabul etmediğini söyleyen Kütahyalı, Türkşen’e “Korkak komutanlarını da al, hep beraber canlı yayına çıkalım” dedi.

Bunun üzerine Türkşen “Korkak ifadesini aynen iade ediyorum. İstediği zaman, istediği televizyon kanalında karşı karşıya gelmeye hazırım. Birkaç gün içerisinde bir yanıt bekliyorum” dedi.

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