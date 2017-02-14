Sosyetede korumayla yasak aşk dedikodusu

Sabah Gazetesi'nden Mert Vidinli'nin, "Yasak aşktan Yaş Küçültmeye Sıcak Gündem" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yine düşmüşüm beşli bir kadın grubunun ortasına... Nefes almadan dedikodu yapıyorlar... Mevzuları oldukça iddialı... Sosyetik bir kadından bahsediyorlar; 'Biliyor musun, kocasının koruması ile takılıyormuş. Adam şehir dışına çıktığında, baş başa romantizmin dibine vuruyorlarmış!' Hemen aklıma 'Royals' dizisi geliyor. Elizabeth Hurley'nin başrolünü oynadığı dizideki en dikkat çekici konu, prensesin yakın koruması ile yaşadığı aşk. Bakalım, bizim sosyetik kadınımız 14 Şubat'ı, eşiyle mi yoksa korumasıyla mı kutlayacak..."

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