Sosyetenin yeni gözdesi: Siyah tavuk

Endonezya'da yetişen ve vücudundaki melanin sorunu nedeniyle ibiğinden ayağına hatta iç organlarına kadar her yeri siyah olan “Ayam Cemani” cinsi tavuklar büyük ilgi görüyor. Dünya jetsetinin yeni gözdesi olan tavuğun fiyatı 150-200 dolar arası değişiyor.

Bu ilgiyle birlikte fiyatları da her geçen gün artmaya devam ediyor. Halk arasında bu tavuğun etini yiyenlere şans, servet ve güç getirdiği inanışı mevcut.

Endonezya kökenli Ayam Cemani cinsi tavuklar, simsiyah renkleriyle dünyanın ilgisini çekmeye ve gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam ediyor.

Genetik bir mutasyon yüzünden vücutlarındaki tüylerden, iç organlarına kadar siyah olan bu tavukların sadece kanları normal tavuklarla aynı renkte.

Ayam Cemani cinsi tavukları, ABD'de yetiştiren Paul Bradshaw "Görünüşleri dolayısıyla, günümüzün en Moda tavuğu Ayam Cemani. Büyülü bir görünüşleri var. Güneş ışığının altındayken, kapkara tüylerinin arasında mor ve yeşil yansımalar göze çarpıyor" dedi.



"Bu siyahlığın sebebi Asya'da ortaya çıkan ve zamanla Avrupa'ya da gelen bir çeşit gen mutasyonu" ifadelerini kullanan Bradshaw "Bu mutasyon, Ayam Cemani'lerin normal bir tavuktan on kat daha fazla melanin üretmesine neden oluyor" şeklinde konuştu.



Bilim insanları, insan derisinde, saçında ve beynin bazı bölgelerinde de bulunan koyu renkli pigmentler olan melaninlerin fazlalaşması anlamına gelen ve "fibromelanos" adıyla anılan bu genetik durumun herhangi bir zararı bulunmadığını kaydetti.

Tavukları 2 kilo, horozları ise 2.5 ila 3 kilo arasında olan bu nadir ırkın, dünya jetset sosyetenin yeni gözdesi haline geldi. Lüks restoranlarda Ayam Cemani tavuğun fiyatı 150-200 dolar arasında değişiyor. Türkiye