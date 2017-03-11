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SOYLU: ''BAKANLIK BANA HARAM OLSUN''

Soylu: ''Bakanlık bana haram olsun''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer bu ülkede bir annenin 13 yaşındaki kızı dağa götürülüp terörist yapılıyorsa benim İçişleri Bakanlığım bana haram olsun." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde vatandaşlara yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 10 yıllardan beri badirelerle, birçok sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını, milletin de bunlarla terbiye edilmeye çalışıldığını söyledi.

Konak Mahallesi'ndeki nokta mitinginde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 11 teröristin etkisi hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, "Bugün bizim aslanlar, Şırnak Uludere'de 11 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Geçen gece 11'de Ankara'dan çıktım ve gece saat 4'e kadar Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Lice'ye gittim ve operasyonları takip ettim. Ama o akşam bir HDP milletvekili arkadaşlarıyla gelip, "Biz operasyonların yapıldığı bölgeye gitmek istiyoruz. Operasyonların yapıldığı yerde hak ihlalleri var" dediler. Bu ülkenin özgürlüğüne kastedenlere karşı hangi hak ihlali varmış, onu sormak istiyorum" dedi.

'13 YAŞINDAKİ KIZ DAĞA ÇIKARILIYORSA BAKANLIK BANA HARAM OLSUN'

Terör örgütü PKK'nın ve ona destek verenlerin 7 Haziran sonrasında özerlik ilan ettiğini belirten Bakan Soylu, "Bu sistem içinde özerklik ilan etmek istediler. Muş'ta, Varto'da, Nusaybin'de ilan edeceklerdi. O gün cesaretliydiler. Çünkü o zaman hükümet kurulamadı. Nasıl olsa tek başına hükümet yoktu. Hükümet nasıl kurulacak bilinmiyordu. Elinize aldınız ve istediğiniz gibi çiziyordunuz. Hadi bakalım, cesaretiniz varsa bugün özerlik ilan edin. Oradaki kardeşlerimizi tehdit ediyorlar. Bir annenin 13 yaşındaki kuzusunu evinden alıp dağa çıkaracaklar. Eğer bu ülkede bir annenin 13 yaşındaki kızı dağa götürülüp terörist yapılıyorsa, benim içişleri bakanlığım haram olsun" şeklinde konuştu.

Bakan Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele konusunda hükümet olarak büyük bir kararlılık gösterdiklerinin altını çizdi.

İçişleri Bakanı Sülayman Soylu, daha sonra partisi tarafından Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde düzenlenen nokta mitinginde vatandaşlarla buluştu.

DHA
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