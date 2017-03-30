Soylu'dan Kılıçdaroğlu hakkında şok benzetme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Neymiş, birkaç bakan seçilecekmiş başka partiden, sonra bir cumhurbaşkanı seçilecekmiş başka partiden. Sonra ikisi birbiriyle kavga edecekmiş. Sonra da ülke sıkıntıya girecekmiş. Ya arkadaş, hiç bilmiyor musun, bu ülkede yaşamadın mı sen? Uzayda yaşamış olabilir mi bu?" dedi.

Bakan Soylu, referandum çalışmaları kapsamında geldiği Mersin'de, Edip Buran Spor Salonunda düzenlenen mitingde konuştu. Soylu, Mersin'den "Türkiye, prangalarını sökerek geleceğe doğru adım atmaktadır" mesajını vererek, "Artık geriye dönüp bakmak istemiyoruz. Artık endişe etmek istemiyoruz. Artık birilerinin tezgahıyla beraber bu ülkenin önünün kesilmesini istemiyoruz. Artık siyasetin engellenmesini istemiyoruz. Artık milli iradenin kesilmesini, ekonomimizin büyümesi anında yeniden bir takoz konulmasını istemiyoruz. Bizi terbiye etmelerini artık istemiyoruz. 16 Nisan, bizi terbiye etmeye çalışanlara karşı milletin mührünü vuracağı tarihtir" dedi.

"PKK'yı da bitireceğiz, Kandil'i de sileceğiz"

15 yıldır bu ülkede özgürlük, hürriyet ve demokrasinin Türkiye'nin en önemli attığı ve yükselen adımlarından birisi olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, HDP'ye yüklenerek, "Bunları gerçekleştirirken 7 Haziran'da yüzde 10'u geçenler, evet tehditle geçenler, musluklardan kan akıtarak geçenler, bu ülkede evlere pusula gönderip, "eğer oy vermezseniz gereğini yerine getiririz" diye geçenler, bir miktar da kandırarak da geçenler, "bundan sonra bu işleri bıraktık, daha yapmayacağız" diye oradaki masum milletimizi, kardeşlerimizi kandıranlar, yüzde 10'u geçip Türkiye'nin tek başına iktidarı kaybettikten sonra ne oldu biliyor musunuz? Hemen lafları ölçüsüz söylemeye başladılar. Birisi ne dedi hatırlıyor musunuz? "TC'yi tükürüğümüzle boğarız" dedi. O Kandil'de yaşayan hainler, alçaklar, itler, hangi birinin yaşantısı sizin yaşantınıza uyuyor? Hangi birinin ahlakı sizin ahlakınıza uyuyor? Hangi birinin imanı sizin imanınıza uyuyor? Bunlar kim? Bunlar, dünyayı sömürmeye çalışanların maşası olmuş, sadece orada it gibi havlamaktan başka bir şey yapamayacak alçaklar. Bilmenizi istiyorum, Cumhurbaşkanımız talimat verdi, Başbakanımız talimat verdi, nerede o hava atanlar, hani özerklik diyordunuz, hani bu milleti bölecek, parçalamaya çalışacaktınız. Hadi bakayım, şu kadar cesaretiniz varsa bugünün özerklikten bahsedin de alalım boyunuzun, posunuzun ölçüsünü. Şimdi sırası geldi, PKK'yı da bitireceğiz, Kandil'i sileceğiz hep beraber" diye konuştu.

"Uzayda yaşamış olabilir mi?"

Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Soylu, "Keşke benim yerime Kılıçdaroğlu konuşsaydı. Ama o kadar güzel anlatıyor ki bu yeni hükümet sistemini. Neymiş, birkaç bakan seçilecekmiş başka partiden, sonra bir cumhurbaşkanı seçilecekmiş başka partiden. Sonra ikisi birbiriyle kavga edecekmiş. Sonra da ülke sıkıntıya girecekmiş. Ya arkadaş, hiç bilmiyor musun, bu ülkede yaşamadın mı sen? Uzayda yaşamış olabilir mi bu? Uzay yaratığına benziyor zaten" şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu, PKK, HDP, FETÖ ile uzlaştı, arkasına da Almanya ile Hollanda'yı aldı Türkiye'nin içerisinde kampanya yürütüyor"

Kılıçdaroğlu'nun millete hiçbir öneride bulunmadığının, millete ihtiyacı olmadığının altını çizen Soylu, "Biz Milliyetçi Hareket Partisi ile uzlaştık. Bir adım biz gittik, bir adım MHP geldi. Sonra bir noktada hep beraber uzlaştık. Milletimizin önüne teklif getirdik. Peki, bu kiminle uzlaştı? Kiminle uzlaştı bu Kılıçdaroğlu? PKK ile uzlaştı, HDP ile uzlaştı, FETÖ ile uzlaştı, arkasına da Almanya ile Hollanda'yı aldı Türkiye'nin içerisinde kampanya yürütüyor" ifadelerini kullandı.

"Arena Stadyumunda şehit olan her bir polisimizin kanını yerde koymadığımız sürece bize uyku da haramdır"

Terörle mücadelede çok önemli bir zaman diliminde olduklarını dile getiren Soylu, "Bu işte kararlıyız. Bizim evlatlar bugün 33 tane operasyon yapıyorlar. Pazar, pazartesi günü kaç kişi biliyor musunuz? 26, artı 14, artı 13 daha 53 tane sadece etkisiz hale getirdiğimiz terörist var. Ben takipçi bir adamım. PKK da bilsin, herkes bilsin. Arena Stadyumunda şehit olan her bir polisimizin kanını yerde koymadığımız sürece bize uyku da haramdır. Ey Kandil, sana söylüyorum, hafif biraz canın tatlıysa sıvış oradan" şeklinde konuştu.

"Hangi şekle koyarsan o şekle gelen bir adam"

"Bizi eleştirebilirsiniz, eksiklerimiz olabilir, bizi uyarabilirsiniz ama bir mesele hariç, ülkemin ve memleketimin beka meselesi, gelecek meselesi" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Bizim evlatlarımız, orada jandarmamız, askerimiz, polisimiz, korucumuz bu ülkenin istiklali için mücadele yaparken, sen terörün değirmenine can suyu taşıyorsan, Kılıçdaroğlu sana söylüyorum, bu millet bunun hesabını sana sorar ve soracaktır, merak etme. Eskiden plastip şov vardı televizyonlarda. Bu Kemal Kılıçdaroğlu plastip şova benziyor. Sanal bir adam. Hangi şekle koyarsan o şekle gelen bir adam. Bir bakıyorsun FETÖ ile beraber, bir bakıyorsun PKK ile beraber, bir bakıyorsun Almanya ile beraber, bir bakıyorsun Türkiye'nin ayağına kim çelme takıyorsa onunla beraber. Kemal Kılıçdaroğlu, kaçarı yok göçeri yok, 16 Nisan'da arkana tenekeyi takacaklar ve seni gönderecekler CHP'den. SKK'yı batırdı CHP'yi de batıracak."