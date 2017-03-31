SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU HAKKINDA ŞOK SUÇLAMA

Soylu'dan Kılıçdaroğlu hakkında şok suçlama

İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK ile uzlaştığını ileri sürdü.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Belediyesine ait düğün salonunda kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. 

Anayasa değişliği sürecinde AK Parti'nin MHP ile uzlaşarak ortaya 18 maddelik bir taslak çıktığını belirten Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin ise PKK ve FETÖ ile uzlaştığını söyledi.

Bu uzlaşmanın terörle etkin mücadele edilen bir dönemde gerçekleştirildiğini vurgulayan Soylu, "TBMM'de bu anayasayı değiştirmek için, bu maddeleri getirmek için yeterli derecede çoğunluğumuz yoktu. MHP ile bir araya geldik, bir adım biz attık bir adım MHP attı, ortak noktada uzlaştık. Peki CHP, Kılıçdaroğlu kiminle uzlaştı? PKK ile uzlaştı, FETÖ ile uzlaştı. Öyle mi? Arkasında başka şeyler de var. Hep beraber uzlaştılar. Peki hangi dönemde uzlaştılar? Terörle mücadelenin en etkin olduğu, tam belini kırmak üzere olduğumuz bir dönemde terörün değirmenine can suyu taşıdılar." ifadelerini kullandı.

"Kendi tükürükleriyle boğuşuyorlar"

Bakan Süleyman Soylu, 7 Haziran seçimleri sonrası birilerinin Doğu ve Güneydoğu'da "Bundan sonra bizim borumuz ötecek" dediğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"O kadar heveslendiler ki... Biri çıktı dedi ki, 'TC'yi tükürüğümüzle boğarız'. Şimdi kendi tükürükleriyle boğuşuyorlar. Birileri çıktı dedi ki, 'Artık özerklik istiyoruz'. Nerede? Nusaybin'de. Nerede? Bu ülkede, Cizre'de özerklik yapacaklarmış. O gün senin cesaretin çoktu, lafı söyleyebiliyordun. Hadi bugün de olsun şu kadar bir cesaretin varsa bugün özerlik ilan et de görelim bakalım, ne kadar cesaretin var."

AA
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