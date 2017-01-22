CANLI MAÇF.BAHÇE - BAŞAKŞEHİR / MÜCADELE NEFES KESİYOR
YEREL HABERLER
Şanlıurfa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

SOYUNU TÜKENMEK ÜZEREYDİ ! TELEF OLDU...

Soyunu tükenmek üzereydi ! Telef oldu...

Şanlıurfa'da kimliği belirsiz bir sürücünün çarptığı çizgili sırtlan telef oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde, kimliği belirsiz sürücünün kullandığı aracın çarptığı çizgili sırtlan telef oldu.

Kaza dün gece Suruç- Birecik karayolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen araç, yolun karşısına geçen çizgili sırtlana çarptı. Sırtlan telef olurken, kimliği belirsiz sürücü aracıyla kaçtı. Soyu tükenen canlılar arasında gösterilen ve bölgede 2013 yılında görülmeye başlanan çizgili sırtlanın ölümüne yol açan sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Nesli tükenen hayvanlar arasında bulunan ve koruma altına alınan çizgili sırtlan, Şanlıurfa'da genellikle Halfeti ile Birecik ilçelerindeki kayalıklı ve bozkır alanlarda yaşadıkları biliniyor.

FOTOĞRAFLI

DHA
786
İnternet kesintilerinin sebebi ortaya çıktıİnternet kesintilerinin sebebi ortaya çıktı
Yunanistan ağzındaki baklayı çıkardıYunanistan ağzındaki baklayı çıkardı
ABD'den Güney Kore'ye flaş çağrı: Gözaltına alınABD'den Güney Kore'ye flaş çağrı: Gözaltına alın
ABD'yi Astana'da temsil edecek isim belli olduABD'yi Astana'da temsil edecek isim belli oldu
İthal otomobil ve cep telefonu ucuzlayacakİthal otomobil ve cep telefonu ucuzlayacak
Gülen, seks skandalından sonra Bill Clinton'ı teselli etmiş !Gülen, seks skandalından sonra Bill Clinton'ı teselli etmiş !
Trump: Onlar yeryüzündeki en haysiyetsiz şeylerTrump: Onlar yeryüzündeki en haysiyetsiz şeyler
11.000 lüks araca el koyuldu11.000 lüks araca el koyuldu
Sırrı Süreyya Önder'in sözleri Bahçeli'yi güldürdüSırrı Süreyya Önder'in sözleri Bahçeli'yi güldürdü
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS