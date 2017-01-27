S&P TÜRKİYE'NİN NOTUNU VERDİ

S&P Türkiye'nin notunu verdi

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notu görümünü durağandan negatife düşürdü.

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Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife düşürdü. Standard and Poor's, Merkez Bankasi'nın uyguladığı para politikasının yetersiz kalabileceğini belirtti.

S&P ayrıca Türkiye GSYİH'sinde 2016 yılı içerisinde yaklaşık yüzde 2 oranında büyüme öngörürken, 2017 için ise bu oranı yüzde 2.4'e yükseltti.

S&P, Türkiye'nin cari acığının 2017-2020 arasında yüzde 4,3 olmasının öngörüldüğünü ifade ederken, iç gelişmelerin not görünümündeki zayıflığın temeli olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Kurumdan yapılan açiklamada Turkiye'nin net dış finansman ihtiyacını karşılayan rezervlerin 2017'de 35 milyar dolar civarında olacagi da öngörüldü.

Daha önceden de Türkiye'nin kredi notunu dusuren S&P'nin aciklamasinin ardindan kurlarda bir hareketlilik olmadi.

Piyasalar bugün geç saatlerde açıklanması beklenen Fitch'in Türkiye kredi notu açıklamasına da kilitlenmiş durumda.

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