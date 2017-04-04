Ergin Ataman Barcelona yolunda

51 yaşındaki koç, önümüzdeki sezon yeni bir yapılanmaya giderek Bartzokas’la yollarını ayıracak olan Barcelona’nın başına geçecek.



5 YILLIK MACERA BİTİYOR



Galatasaray'da bir devir sona eriyor… Erkek basketbol takımının başında bulunan Ergin Ataman, 5 yıllık Galatasaray macerasına sezon sonu noktayı koyacak. Geçtiğimi yıl EuroCup’u kazanarak Sarı-Kırmızılılara basketbolda tarihinin en büyük başarılarından birisini kazandıran başarılı koç, son zamanlarda Aslan’ın taraftar grubu UltrAslan’la sorunlar yaşıyor. Gelinen bu süreçten yıprandığı belirtilen Ergin Ataman’ın lig bitiminde istifa edeceği bildirildi.



ŞAMPİYON YAPIP BIRAKACAK



Ataman'ın istifa kararı almasındaki en büyük etkenlerden biri de taraftarla yaşadığı sorunun yanı sıra Başkan Dursun Özbek’in geçtiğimiz gün yaptığı açıklama… Başkan Özbek, erkek basketbol takımının gelecek yıl Euroleague’de mücadele etmeyeceğini ve bu nedenle küçülmeye gideceklerini söylemişti. Hedefi olmayan bir takımda çalışmak istemeyen Ergin Ataman’ın takımı bu sezon şampiyon yapıp görevi bırakmak istediği kaydedildi.



KATALANLAR DEĞİŞİME GİDECEK



Başarılı antrenörün gelecek yıl ise İspanyol devi Barcelona’nın başına geçeceği iddia edildi. Bu sezon İspanya ACB Ligi’nde ve Euroleague’de beklentilerin altında kalan Barça’da oyuncular Koç Georgios Bartzokas’ı istemiyor. Koç ve oyuncular arasındaki problemi kökten çözmek isteyen Katalan yönetiminin gelecek yıl yeni bir yapılanmaya giderek Georgios Bartzokas’la yollarını ayıracağı ve Yunan Koç’un yerine Ergin Ataman’ı düşündüğü belirtildi.

Güneş