Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı !

Fenerbahçe yönetimi, kadın basketbol takımının Galatasaray'a 89-73'lük skorla yenilmesi üzerine Yunan coach George Dikeoulakos'un görevine son verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörü George Dikeoulakos ile bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda, kendisiyle anlaşılarak sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir. Konuyla ilgili yeni planlamamız yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezonun bitimine 3 hafta kala Yakın Doğu Üniversitesi'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague'de ise UMMC Ekaterinburg, Dinamo Kursk ve USK Prag ile final-four'a kalmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, 14 Nisan'da final-four'un ilk maçında 14 Nisan'da son şampiyon UMMC Ekaterinburg ile mücadele edecek.