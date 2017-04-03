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  5. 03 Nisan 2017 17:39

Fenerbahçe'de Dikeoulakos dönemi sona erdi

Fenerbahçe, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü George Dikeoulakos ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Dikeoulakos dönemi sona erdi
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Fenerbahçe yönetimi, kadın basketbol takımının Galatasaray'a 89-73'lük skorla yenilmesi üzerine Yunan coach George Dikeoulakos'un görevine son verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörü George Dikeoulakos ile bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda, kendisiyle anlaşılarak sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir. Konuyla ilgili yeni planlamamız yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezonun bitimine 3 hafta kala Yakın Doğu Üniversitesi'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague'de ise UMMC Ekaterinburg, Dinamo Kursk ve USK Prag ile final-four'a kalmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, 14 Nisan'da final-four'un ilk maçında 14 Nisan'da son şampiyon UMMC Ekaterinburg ile mücadele edecek.

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