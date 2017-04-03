Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklandı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda, başantrenör George Dikeoulakos ile yollar resmen ayrıldı. Yunan çalıştırıcı George Dikeoulakos'tan boşalan başantrenörlük görevine, İstanbul Üniversitesi'ni çalıştıran Fırat Okul getirildi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde son hafta deplasmanda Galatasaray'a 89-73 mağlup olan sarı-lacivertliler, Yunan başantrenör George Dikeoulakos ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle oldu:

"Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlük görevine, daha önce İstanbul Üniversitesi'ni çalıştıran Fırat Okul getirilmiştir. Koç Fırat Okul'a kulübümüze hoş geldin diyor, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na ve kendisine başarılar diliyoruz."