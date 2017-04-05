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  1. 05 Nisan 2017 15:54

Ömer Onan'dan flaş Ömer Aşık açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, kaptığı virüs sebebiyle sezonu kapatan NBA oyuncusu Ömer Aşık hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Onan'dan flaş Ömer Aşık açıklaması
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Ömer Onan, yaptığı açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde son  hafta öncesi değerlendirmede bulundu.

Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten sonra Darüşşafaka Doğuş'un da  play-off'a kalacağına inandığını aktaran Onan, şöyle konuştu:

"3 Türk takımının çeyrek final oynayabilme şansı çok heyecan verici  bir durum. Bu 3 takımımız da play-off oynarsa Türk basketbolu için büyük mutluluk  olur. Böylece 3 Türk takımının da Dörtlü Final oynama şansı olabilir. Son hafta  biraz stresli geçecek. Fenerbahçe ve Anadolu Efes, 4 ila 7 arasında yer alacak. Darüşşafaka Doğuş'ta kazanır ve ilk 8'de yer alırsa çok iyi olur. Son haftayı  merakla bekliyoruz."

"Dörtlü Final'de 3 Türk takımı olsun"

Ömer Onan, THY Avrupa Ligi'nde 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü  Final'de bir Türk takımının galip gelebileceğini dile getirdi.

İstanbul'daki Dörtlü Final için heyecanlı olduklarını anlatan Onan,  "Dörtlü Final'de 3 takımımız olsun. Gönül bunu istiyor. Niye olmasın, niye başka  takımlara bırakalım ki? Bir değil 3 Türk takımı olsun. Ne kadar fazla Türk takımı  olursa şampiyonluk için o kadar avantajlı oluruz. Dörtlü Final'in Türk  seyircisinin önünde olması da takımlarımızın şanslarını artıracaktır.  Play-off'lar 5 maç üzerinden eleme usulü oynanıyor. Hiçbir şey belli olmaz. Saha  avantajı olması önemli değil." şeklinde konuştu.

Ömer Aşık'ın durumu

Ömer Onan, NBA takımlarından New Orleans Pelicans'da forma giyen ve  geçirdiği hastalık nedeniyle sezonu kapatan Ömer Aşık'ın 2017 Avrupa Basketbol  Şampiyonası'nda milli formayı giyeceğine inandığını ifade etti.

Milli basketbolcunun durumuyla yakından ilgilendiklerini anlatan Onan,  şunları kaydetti:

"Ömer Aşık, milli takım için önemli bir oyuncu. Bir virüs bulaştı ve  kilo da verdi.  Raporlarına bakıyoruz. İnanıyorum ki turnuva zamanı Ömer, hazır  haliyle sahada olacak. Her zaman milli takımda oynamış ve bu formayı giymekten  imtina etmemiş bir oyuncu. Yaşı itibarıyla takıma da ağabeylik yapacaktır. Ömer Aşık'ın 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda sahada olacağına inanıyorum."

"Avrupa'da olmamış bir başarı"

Ömer Onan, kadın basketbolunda FIBA Avrupa Kupası'nda 4 Türk takımının  yarı finalde mücadele ettiğini ve bunun görülmemiş bir başarı olduğunu vurguladı.

Finalde iki Türk takımı Yakın Doğu Üniversitesi ile Bellona AGÜ'nün  karşı karşıya geleceğini hatırlatarak, "Kadın basketbolunda Avrupa'da olmamış bir  başarı yakaladık. FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finalde 4 Türk takımı mücadele  etti. Bu müthiş bir şey. Finalin rövanşında başkanımızla orada olacağız. İkisi de  bizim takımımız, hangisi hak ediyorsa o kazansın." değerlendirmesinde bulundu.

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