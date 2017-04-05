  1. 05 Nisan 2017 22:36

Beşiktaş'ın rakibi Lyon, Metz'i farklı geçti !

Fransa Ligue 1'de 16. haftanın erteleme maçında Lyon, deplasmanda Metz'i 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın rakibi Lyon, Metz'i farklı geçti !
A+ A-

3 Aralık'ta oynanması gereken ancak yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen maçta son gülen Lyon oldu. Seyircisiz maçta Metz'e konuk olan Lyon, deplasmandan 3-0 galip ayrıldı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta perdeyi açan isim 59. dakikada Lacazette oldu. Bu sezon ligdeki 24. golünü Metz ağlarına gönderen Fransız yıldız, takımını 1-0 öne geçirdi. 87'de gelişen kontra atakta golü bulan Ferre ffarkı ikiye çıkarırken, 90+1'de sahneye çıkan Tolisso maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla 54 puana yükselen Lyon, haftayı 4. sırada kapattı. Metz ise 35 puanla 14. sırada kaldı.

lyon , spor haberleri , beşiktaş , metz , spor , son dakika spor haberleri