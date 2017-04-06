Feyenoord gol yağdırdı

Hollanda Ligi'nin 29. hafta mücadelesinde Feyenoord ile Go Ahead Eagles karşı karşıya geldi.

Feyenoord, ilk devreyi 4-0 önde kapattığı mücadelede sahadan 8-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

MAÇ BAŞINDA BAŞLADILAR SONUNA KADAR ATTILAR



Feyenoord'un golleri 9, 41 ve 90. dakikalarda Toornstra, 15. dakikada Elia, 30. dakikada Dirk Kuyt, 45. dakikada Jan-Arie van der Heijden, 50. dakikada Eric Botteghin, 72. dakikada Michiel Kramer'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Feyenoord puanını 72'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Go Ahead Eagles ise 23 puanla son sırada kaldı.