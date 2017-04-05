Hatem Ben Arfa satılıyor !

Fransa Ligi'nde son 4 sezonun şampiyonu PSG'yi yaz aylarında hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

Bu sezon kadroda olup da düzenli şekilde forma şansı bulamayan isimlerle yolları ayırmayı planlayan Fransız ekibinde dört futbolcunun bileti kesildiği öne sürüldü.

Kulübe yakınlığıyla bilinen RMC Sports'un haberine göre; takımdan ayrılması kesinleşen ilk isim Hatem Ben Arfa. Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla çizdiği başarılı grafiğin ardından PSG ile iki yıllık sözleşme imzalayan 30 yaşındaki orta sahanın, İspanya ve Türkiye'den taliplerinin olduğu belirtilirken, geçtiğimiz aylarda Çin'den astronomik teklifler aldığı hatırlatıldı.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlerde bulunduğu Fransız orta saha, PSG'deki şansını sonuna kadar kullanmak istediğini söyleyerek gelen teklifleri reddetmişti.

Unai Emery'nin takımdan gönderilmesi yönünde rapor verdiği diğer isimler Blaise Matuidi, Lucas Moura ve Grzegorz Krychowiak'ın ise yeterli teklifler gelmesi halinde satılacağı iddia edildi.