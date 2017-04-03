Arda Turan için flaş açıklama !

İspanyol basınına konuşan Barcelona'nın Alman kalecisi Ter Stegen, Arda'nın gelecek yıl da takımda kalacağını söyledi.

"ARDA SENEYE BURADA OLACAK"

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaları durumunda Arda'nın sakallarını keseceğini kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, "Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak, ben saçlarımı kazıyacağım ve Arda Turan da sakallarını kesecek. Kim kimi tıraş eder bilmiyorum, bu konuda konuşmadık ama ben yapmak isterim. Gelecek sezonun ilk gününde bunu yaparım, yeni sezona yeni bir başlangıç olur" dedi.