Tarihi skor sonrası teknik direktöre gözaltı !

İspanya Üçüncü Ligi takımlarından Eldense'nin teknik direktörü, Barcelona B takımına 12-0 kaybettikleri maçla ilgili şike soruşturması nedeniyle göz altına alındı. Teknik direktör Filippo Di Pierro, bir İtalyan yatırımcı grubunun kulüp yönetimini devralmasının ardından Ocak ayında göreve gelmişti.

12-0 sona eren maçın ardından Cadena Ser Radyosu'na konuşan savunma oyuncusu Emmanuel Mendy, "Yardımcı antrenör Fran Ruiz maçtan önce bana geldi. Maçın sonucunun belirlendiğini belirterek, 'Bu işte varsan oynarsın, yoksan oynamazsın. Varsan ne kadar istediğini söyle' dedi. Fran'ın benimle konuşmasının sebebi teknik direktörün İspanyolcası'nın iyi olmamasıydı" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı radyoya konuşan Fran Ruiz de olayı doğrulamış ve "Teknik direktörün direktiflerini uyguladım" demişti. Maçta oynamayan Eldense'nin Moritanyalı santrforu Cheikh Saad da "Bana oyuncu başına 30 bin Euro ödeme yapıldığı söylendi" açıklamasını yaptı.