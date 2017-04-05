İşte Dudu için istenen bonservis bedeli

Beşiktaş'ın gözdesi Dudu için transfer bedeli olarak 10 milyon euro istediler. Süper Lig'de şampiyonluğa koşan, Avrupa Ligi'nde de hedefine emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, gelecek sezon kadrosunu daha da güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başladı.

Siyah-beyazlıların transfer listesinde başı çeken isim ise Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras forması giyen Dudu. Kara Kartal, Brezilyalı oyuncunun 10 milyon Euro olan bonservis bedelini makul bir seviyeye çekmek için harekete geçti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da Dudu'yla ilgilendiklerini söyledi.

"Dudu benim bildiğim Tarkan'ın şarkısı" diyerek espri yapan Orman, ardından Brezilyalı kanat oyuncusunu istediklerini ve şartlarına baktıklarını dile getirdi. Palmeiras Futbol Direktörü Alexandre Mattos, geçenlerde yaptığı açıklamada, Dudu'nun bir ay önce kontratını yenilediklerini ancak astronomik bir teklif gelirse satabileceklerini ifade etmişti.

KANATLAR ONDAN SORULUR

Palmeiras formasıyla 2017'de çıktığı 14 maçta 4 gol atan 25 yaşındaki Dudu, her iki kanatta da oynayabiliyor. Son dönemde Brezilya Milli Takımı'nda da yıldızı parlayan Dudu, iki sezon önce 3 milyon Euro karşılığından Dinamo Kiev'den Palmeiras'a transfer olmuştu.