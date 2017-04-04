Manisa'da Arsene Wenger'e protesto

Ars

Arsenal'de koltuğu 20 yıllık kariyerinde hiç olmadığı kadar sert sallayan Arsene Wenger için artan istifa sesleri Türkiye'den de yükselmeye başladı.

Akhisar ile Başakşehir arasında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde tribünlerde bir grup taraftar "Wenger out" (Wenger istifa) pankartı açtı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA İSTİFA SESLERİ

Arsenal taraftarlarının istifa çağrısı dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor.

Akhisar Belediyespor 0 - 2 Medipol Başakşehir



Daha önce Fiji ile Yeni Zelanda arasında oynanan maçta, MLS'te oynanan Minnesota United - Atlanta United maçında da "Wenger out" pankatları ile tepki gösterilmişti.

TARAFTARLAR UÇAK KALDIRIYOR, KAMYON HAZIRLIYOR

Arsenal taraftarı, yönetiminden memnun olmadıkları Wenger için maçlarda uçak kaldırıyor, maç önceleri istifa kamyonunda organizasyonlar yapıyor ve istifa çağrısında bulunuyor.