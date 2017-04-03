Fatih Terim: Altyapıdan vazgeçmeyiz

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, NTV Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Yerli oyuncu ve altyapı için Federasyonla birlikte kulüplere teşvik sağladıklarını dile getiren Terim, Moldova maçının kadrosuna dikkat çekti, gelecek adına mesajlar verdi.

İşte NTVSPOR'a konuşan Fatih Terim'in sözlerinden öne çıkanlar;

"Moldova maçı ülkemize bir umut bıraktı"



Moldova maçının ülke futbolunun geleceği için umut verdiğini belirten Fatih Terim, "Finlandiya maçını çok iyi oynadık ama Eskişehir'de olan maçın sesi daha fazla çıktı sanki. Emre de ilk golünü attı. Üç isim de attı. Antrenmanda bile 11'de bir arada oynamayanlar maçta oynadılar. Açıkçası Moldova maçının alınma amacı da buydu. Yeni bir takım veya alternatif ortaya koymayı düşünmüştük. Oyunda kimsenin beklemediği patlama oldu ve kimse de beklemiyordu. İyi oyun bekliyordum ama patlama beklenmiyordu.Ülke de herkes de çok sevdi. Gençlerin toleransı daha fazla oluyor. Bu onlar için iyi. Belki de milli takım bazında dünyanın en düşük yaş ortalaması olan takım ile sahaya çıktık. Ümit verdiler... Hazırlık maçlarının amacı neyse ben de bunu yıllardır uygulamaya çalışıyorum. Mesela Emre Mor hiç gol atmamıştı ve gol attı. Emre'nin belki son 3 ayda kulübünde 8-9 dakikası var. Bazıları da kulüpte oynama aşamasındalar. Kalecilerimizin hepsi çok iyi. Son yıllarda özellikle zorunlu Türk kaleci nedeniyle sıkıntı yok Allah'a şükür. Moldova maçı ülkemize bir umut bıraktı" dedi.



"Altyapıdan vazgeçmeyeceğiz"



Terim, "Bizim görev sürecimizde 3 sezon doldu. İlk önce bir resmi görelim dedik. Türkiye'deki tüm altyapıları inceledik. Rapor önümüze geldiğinde ise çok talihsiz bir ortam açıkçası. 127 profesyonel kulüp içerisinde 12-13 kulübün 5,5'den 6 alabileceği bir ortam vardı. Diğer kulüplerin de maalesef manzarası çok kötüydü. Birkaç ay önce yine rapor geldi.İlk önce eğiticilerin eğitimine karar verdik. Altyapıyı yönetenlerin üst düzey olmasını istedik. Birçok kurs ve eğitim olacağını saptadık. Sadece altyapı ile ilgili 15'e yakın kitap çıkarttık. Direkt altyapıya yönelik kurslar açtık. Bir diğeri de ben de Türkiye'yi gezdim. Bir de sizi dinleyelim dedik. Altyapıdan vazgeçmeyeceğiz. Onların hepsini tek tek dinledim. Bir günde 7 saat dinlediğim oldu. Okuyan futbol oynayabilir, futbol oynadan da okuyabilir" ifadelerini kullandı.