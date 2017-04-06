Servet Yardımcı'dan flaş Galatasaray açıklaması
Talisca için 23 milyon euro teklif ettiler
Sneijder'in yerine o geliyor
  1. 06 Nisan 2017 18:48

PFDK'dan Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk'a ceza kesti.

PFDK'dan Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye ceza
A+ A-

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK), müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren hareketi nedeniyle Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk'a 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası kesti.

İşte PFDK kararları:

"1- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 02.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 01.04.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

tff , spor haberleri , fenerbahçe , trabzonspor , pfdk , ceza , son dakika spor haberleri , spor