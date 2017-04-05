  1. 05 Nisan 2017 22:38

Şampiyonlar Ligi programı belli oldu !

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor.

Şampiyonlar Ligi programı belli oldu !
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. İlk maçlar 11-12 Nisan'da, rövanşları ise 18-19 Nisan'da oynanacak.

11 Nisan Salı günü oynanacak Juventus-Barcelona ilk karşılaşması saat 21.45'ten itibaren TRT 1 ve Tivibu'dan naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçlarının yayın programı şöyle:

11 Nisan Salı

21.45 Borussia Dortmund -Monaco -- TRT 1 / Tivibu

12 Nisan Çarşamba

21.45 Atletico Madrid-Leicester City --Tivibu

21.45 Bayern Münih-Real Madrid -- Tivibu

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları 2-3 Mayıs, rövanşının 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği ligde final maçı ise 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum'da oynanacak.

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