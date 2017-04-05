Şampiyonlar Ligi programı belli oldu !

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. İlk maçlar 11-12 Nisan'da, rövanşları ise 18-19 Nisan'da oynanacak.
11 Nisan Salı günü oynanacak Juventus-Barcelona ilk karşılaşması saat 21.45'ten itibaren TRT 1 ve Tivibu'dan naklen yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçlarının yayın programı şöyle:
11 Nisan Salı
21.45 Borussia Dortmund -Monaco -- TRT 1 / Tivibu
12 Nisan Çarşamba
21.45 Atletico Madrid-Leicester City --Tivibu
21.45 Bayern Münih-Real Madrid -- Tivibu
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları 2-3 Mayıs, rövanşının 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği ligde final maçı ise 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum'da oynanacak.