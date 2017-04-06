3 büyükler Azubuike'nin peşinde

TFF 1.Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen 'Genç Atiba' lakaplı Azubuike Godson Okechukwu üç büyüklerin de dikkatini çekmiş durumda.

Yeni Malatyaspor'da oynadığı başarılı futbol ile dikkatleri üzerine çeken ve 'Genç Atiba' lakabı takılan Azubuike Godson Okechukwu İstanbul takımlarının radarına girdi.

2015 yaz transfer döneminde sadece 50 bin euro bonservis bedeli ile transfer edilen 19 yaşındaki genç yetenek için Galatasaray, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın şimdiden Yeni Malatyaspor'un kapasını çaldıkları, para ve bedelsiz oyuncu desteği vererek transferi gerçekleştirmek istedikleri öğrenildi.