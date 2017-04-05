Engin İpekoğlu: Pes etmeyeceğiz

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, düzenlediği basın toplantısında, ligin 25. haftasında oynadıkları Ümraniyespor maçını değerlendirdi. Başarılı çalıştırıcı, “Ümraniyespor maçında birinci ve ikinci yediğimiz goller tam anlamıyla talihsizlik. Rakip gol atıp öne geçiyor, daha sonra biz gol atıp öne geçiyoruz ve bunu koruyamıyoruz. Ayrıca rakip 10 kişi kalıyor buna rağmen 3-2 öne geçip skoru koruyamıyoruz. Bu başarısızlıktır” diye konuştu.

“İkinci yarıda oynadığımız maçlarda sıkıntı yok”

Adana Demirspor'un şu ana kadar kötü oynadığı 1 maç olduğunu ifade eden İpekoğlu, “Bugüne kadar oynamış olduğumuz maçlarda geriye dönüp baktığımız zaman kötü oynadığımız maç, sadece deplasmanda oynadığımız Sivasspor karşılaşmasıydı. Özellikle ikinci yarıda oynadığımız hiçbir maçta oyunsal anlamda sıkıntımız olmadı” dedi.Cumartesi günü ligin 26. haftasında deplasmanda oynayacakları Eskişehirspor maçını değerlendiren Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “Eskişehirspor, şampiyonluk hedefi olan, kadrosunda Süper Lig tecrübesi olan futbolcu sayısı fazla bir takım. Ve hocaları Mustafa Denizli çok deneyimli. Yaklaşık 20-25 bin seyirci önünde oynanacak bir maç. Tabii ki ne tarafından bakarsanız bakın bu tür maçlarda futbolcular kendi kendini motive ediyor. İnanıyorum ki Eskişehirspor maçı herkesin keyif alacağı bir mücadele olacak. Tabii ki amacımız kazanmaktır. İç sahada kaybettiğimiz puanları deplasmanda telafi etmemiz lazım. Play-Off için alabileceğimiz en fazla puanları alıp yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İpekoğlu, ayrıca Adana'da spor hekimi olmadığından dolayı futbolcuların sakatlıklarında büyük sıkıntı çektiklerini sözlerine ekledi. Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında cumartesi günü saat 18:30'da Eskişehirspor ile Yeni Eskişehir Stadı’nda karşılaşacak.