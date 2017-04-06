Yeni Malatyaspor seri peşinde

Takımın son durumu ve şampiyonluk şanslarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu, kalan son 8 maçlarını en iyi şekilde tamamlayıp mutlu sona ulaşacaklarına inandığını söyledi.

“Tempoyu devam ettirip şampiyon olmak istiyoruz”

Geçen hafta Elazığspor karşısında sergiledikleri güzel oyunu kalan haftalarda da oynamaları gerektiğini belirten Murat, “Geçen hafta bizim açımızdan güzel bir maç oldu gerçekten. Hakikaten güzel bir atmosfer vardı, maç İstanbul'da olmasına rağmen. Onlara teşekkür ediyorum. Taraftarımız sayesinde de galip geldik. Biz de futbolcular olarak, teknik ekibimizle elimizden geleni yaptık. Tempolu güzel, zevkli bir maç oldu. Bu tempoyu devam ettirip şampiyon olmak istiyoruz. Tek hedefimiz budur. İyi de gidiyoruz. Böyle oynamamız gerekiyor. Hem taraftarımıza heyecan vermemiz hem de kazanmamız gerekiyor” dedi.

“5 haftalık süreçte direkt rakiplerimizle oynayacağız”

Murat Yıldım, önlerinde bulunan 8 haftalık süreçte direkt rakipleriyle karşılaşacaklarını da belirterek, “Önümüzde ki 5 haftalık süreçte direkt rakiplerimizle oynayacağız. Biz avantajlıyız. Birisinin 7 puan, birisinin 8 puan farkla önündeyiz. Yani her maç gibi o maçlara da çıkıp kazanmak için oynayacağız. Eskişehirspor buraya, taraftarımızın önüne gelecek zaten. O maçları kazanmamız gerekiyor. Takım arkadaşlarıma da güveniyorum. Zaten bu futbolu oynarsak kazanırız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“İnşallah hep berabere Malatya'da şampiyonluğu kutlarız”

Kendi performansıyla ilgili de konuşan Murat Yıldırım, “Burası benim için de çok iyi oldu. Ben de iyi bir performans sergilediğime inanıyorum. Sağ olsunlar Malatyasporlu taraftarlardan da çok büyük destekler alıyorum. Sevdiklerini iletiyorlar gerek sosyal medyadan, gerekse de maçlarda. İnşallah bu performansı sürdürüp, hep berabere Malatya'da şampiyonluğu kutlarız” değerlendirmesinde bulundu.