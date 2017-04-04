Yılmaz Vural: İyi oynamadık ama rakibi bozduk

Göztepe Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşecek idman öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Giresunspor ve Boluspor karşılaşmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Giresunspor karşılaşmasının kazanmaları gereken bir maç olduğunu ifade eden Vural, “Bu açıdan baktığımız zaman çok kritik bir galibiyet aldık.

Çok mu iyi oynadık? Hayır ama rakibimizin oyununu çok iyi bozduk. Hafta içinde duran toplar üzerine çalışmalar yapmıştık ve maçta da kornerden bulduğumuz bir gol var. Çalıştıklarımızın meyvesini almak beni çok sevindirdi. Savunmada da kritik hatalar yapmamış olmamız önemli bir gelişmeydi” dedi.

“Taraftar ve takım uyumu çok önemli”

Taraftarların takıma çok olumlu bir etki yaptığını da söyleyen Vural, “Maç sonunda taraftarımızla İsyan Marşımız’ı söyledik. Önümüzdeki iç saha maçlarımızda da taraftarlarımızdan Bornova Stadı’nı doldurmalarını bekliyoruz. Kendileri bizim için çok büyük bir güç” diye konuştu. Cuma günü deplasmanda oynayacakları Boluspor’un iyi oyunculara sahip, iyi futbol oynamaya çalışan bir ekip olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, “Keyifli bir maç oynayacağız. Perşembe günü yapacağımız son antrenmanın ardından Bolu’ya hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

Segbefia 3 hafta yok

Öte yandan, Giresunspor maçını yarıda bırakmak zorunda kalan Prince Segbefia’nın kasık adalesinde ikinci derece bir yırtık bulunduğu ifade edilirken, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.