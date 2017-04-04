Tuncay Şanlı gitti Sakaryaspor kendine geldi

Fenerbahçe'nin formasını uzun yıllar terleten Tuncay Şanlı, yetiştiği kulüp olan Sakaryaspor'a teknik direktör olarak geri dönmüştü.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışından kopan Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Bu ayrılık Kırmızı-Siyahlı kulübün şahlanmasına neden oldu.

9'DA 9 YAPTI

Tuncay Şanlı'nın ardından Sakaryaspor'un başına geçen Osman Özdemir, takımın başında çıktığı 9 maçın tamamından galibiyetle ayrılarak takımı yeniden ikinci sıraya çıkardı. Sakaryaspor, lider Afjet Afyonspor'un 5 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti. Tuncay Şanlı, takımın başındaki son maçına yine Afyon karşısında çıkmış, alınan kötü sonuç sonrası görevinden alınmıştı.

Milliyet