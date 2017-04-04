İlk yarı finalist Başakşehir !

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 2-0 mağlup etti ve yarı finale adını yazdırdı.

Deplasmanda etkili başlayan Medipol Başakşehir, 24. dakikada 1-0 öne geçti. Mahmut'un pres yapıp Cengiz Ünder'e kazandığı topu genç oyuncu ceza alanı içine gönderdi. İstanbul ekibinin yıldız oyuncusu Adebayor, topun gelişine çok düzgün bir vuruş yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu gol ilk yarının da skorunu belirledi ve konuk ekip soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında Akhisar Belediyespor, tüm riskleri aldı ve rakip kalede büyük bir baskı kurdu. Ancak savunmaya dönmekte sıkıntı yaşayan ev sahibi ekip, kalesinde çok net pozisyonlar verdi. Adebayor ve Edin Visca kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda eli boş döndü.

90+4'te Mehmet Batdal hızlı gelişen atakta farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Maçtan da 2-0'lık zaferle ayrılan Medipol Başakşehir yarı finale yükseldi.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri Fenerbahçe-Kayserispor maçında tur atlayan takım ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.