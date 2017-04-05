Kadıköy'de şok eden görüntü !

Süper Lig'deki kötü gidişatını unutturmak için Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserispor'u ağırladı.

Kupanın favorisi olmasına rağmen Fenerbahçeli taraftarlar maça ilgi göstermedi. Kendi sahasında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Kadıköy'e mücadeleyi izlemeye gelen kişi sayısı 2 bin 580...

Bu rakamın sezon içerisinde Fenerbahçe'nin inişili çıkışlı bir performans sergilemesi ve hem ligde hem de Avrupa'da alınan kötü sonuçların etkisinin olduğunu düşünülüyor.



