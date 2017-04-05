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  1. 05 Nisan 2017 21:29

Kadıköy'de şok eden görüntü !

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan maça, sadece 2580 taraftar geldi.

Kadıköy'de şok eden görüntü !
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Süper Lig'deki kötü gidişatını unutturmak için Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserispor'u ağırladı.

Kupanın favorisi olmasına rağmen Fenerbahçeli taraftarlar maça ilgi göstermedi. Kendi sahasında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Kadıköy'e mücadeleyi izlemeye gelen kişi sayısı 2 bin 580...

Bu rakamın sezon içerisinde Fenerbahçe'nin inişili çıkışlı bir performans sergilemesi ve hem ligde hem de Avrupa'da alınan kötü sonuçların etkisinin olduğunu düşünülüyor.
 
 

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