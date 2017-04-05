Kasımpaşa yarı finalde !

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında, ilk maçta deplasmanda 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk etti.



Hikmet Karaman'ın öğrencilerini maça çok hızlı giriş yaptı. 9. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Robin Yalçın'ın derinlemesine pasında kalesini terkeden Ramazan, Petrucci'den önce topa ayaklarıyla müdahale etti. Meşin yuvarlak ceza alanı sol çaprazındaki Tuszynski'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda defanstan seken topu Yakoubi tamamladı. Kaleci Ramazan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0



27. dakikada kazanılan serbest atışta Adem Büyük'ün yaklaşık 30 metreden şutunda, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kontrol etti.8. dakikada Kasımpaşa skora denge getirdi.



Tunay Torun'un pasında ceza alanı dışında sol çaprazda topla buluşan Adem Büyük, açısını düzelttikten sonra sert bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 1-1



43. dakikada topla hareketlenen Petrucci'nin ceza alanı çizgisi üzerinden plase vuruşunda, kaleci Ramazan topu kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



Müsabakanın ikinci yarısına yine ev sahibi ekip hızlı giriş yapan taraf oldu. Karadeniz temsilcisinin golcüsü Kweuke, oyuna girer girmez golünü attı.



47'de sağ kanattan gelen ortaya iyi yükselen Kweuke, güzel bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1



90+4'te Adem Büyük'ün golü karşılaşmaya eşitliği getirdi.2-2



Kalan bölümde başka gol olamazken, Kasımpaşa, 2-2'lik beraberliğin ardından adını bir üst tura yazdırmayı başardı.