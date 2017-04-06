Lyon, Fikret Orman ve Şenol Güneş'i neden kabul etmedi ?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'la karşılaşacak olan Lyon'un Metz'le deplasmanda oynadığı mücadeleyi başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş'in izlemesine Fransız yetkililer izin vermemiş ve ikili bu yüzden Fransa yolculuğunu iptal etmişti.

İsmini bile veremedi!

FANATİK'in ulaştığı "ismini vermek istemeyen" Metz yöneticisi, "Yapacağımız bir şey yok. Bu maç için seyircisiz oynama kararı alındı. Sadece Beşiktaş başkanı ve teknik direktörü değil, oyuncu izlemeye gelen scout'lar da içeri alınmadı. Maç için yazı yazacak gazeteciler basın tribününe kabul edildi o kadar. Kurallar belli." şeklinde ikna edici olmayan bir açıklama yaptı.

Fransızlar: Yasaklayan Metz, Lyon değil!

Konuyla ilgili konuştuğumuz Fransız gazeteciler ise, burada sorumluluğun tamamen Metz kulübünde olduğunu ve Lyon'la ilgili bir durum olmadığı yorumunu yaptılar.

Ne olmuştu?

3 Aralık'ta oynanan Metz-Lyon maçında, ev sahibi Metz'in 1-0 önde olduğu anlarda Lyon kalecisi Lopes sakatlanmış ve yerde yatarken kale arakası tribününden birçok yabancı madde ve meşale Fransız kalecinin üzerine atılmış ve maç o dakika ertelenmişti. Dünkü tekrtar mücadelesini ise Lyon 3-0 kazandı.