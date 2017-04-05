Yıldırım Demirören: ''Şimdi sıra 2024'te''

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili Servet Yardımcı’nın UEFA Yönetim Kurulu’na seçilmesini değerlendirdi.

Demirören’in açıklamaları şu şekilde :

Servet Yardımcı için beklediğimiz oyu aldık. Bundan sonraki hedefimiz 2024. Bu yönetim kurulu seçecek. Şenes Erzik, 30 seneye yakındır UEFA'da Türkiye'yi temsil ediyordu. Şimdi dönem Servet Yardımcı'nın dönemi. Servet Bey'e başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Son gün görüştüğümüz ülkelerle yeniden görüştük. Zaten biz 14 ülke blok olarak hareket ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız tamamen 2024 adına olacak. Federasyon ve kulüplerimizin problemlerini hukuki olarak Servet Bey'in yardımıyla daha rahat çözeceğiz.